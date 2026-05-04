Более 11 тыс. жителей Ингушетии уже выбрали объекты благоустройства

Принять участие во всероссийском голосовании можно до 12 июня.

Участие во Всероссийском рейтинговом голосовании за объекты для благоустройства приняли уже свыше 11 тысяч жителей Ингушетии, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Опрос проводится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что голосование стартовало 21 апреля. Наиболее активными его участниками оказались жители Сунжи — более 8 тыс. человек. На голосование вынесены восемь дизайн-проектов для четырех общественных пространств этого города. Речь идет о переулке Жукова, улицах Дзержинского, Народной, Льва Толстого.

Принять участие в выборе территорий можно до 12 июня по ссылке. По итогам голосования определят 8 наиболее популярных пространств и 16 дизайн-проектов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.