Более 11 тыс. жителей Ингушетии уже выбрали объекты благоустройства

Участие во Всероссийском рейтинговом голосовании за объекты для благоустройства приняли уже свыше 11 тысяч жителей Ингушетии, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона. Опрос проводится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним, что голосование стартовало 21 апреля. Наиболее активными его участниками оказались жители Сунжи — более 8 тыс. человек. На голосование вынесены восемь дизайн-проектов для четырех общественных пространств этого города. Речь идет о переулке Жукова, улицах Дзержинского, Народной, Льва Толстого.
Принять участие в выборе территорий можно до 12 июня по ссылке. По итогам голосования определят 8 наиболее популярных пространств и 16 дизайн-проектов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.