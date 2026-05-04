В Минске пара обманула 60 человек с помощью ИИ, обещая интим-услуги

В Минске пара с помощью искусственного интеллекта обманывала мужчин на сайтах знакомств, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, правоохранители задержали 21-летних минчанина с его девушкой, организовавших в интернете мошенническую схему с якобы оказанием интим-услуг. Мужчина выполнял функцию куратора якобы оказывающих услуги девушек, а его девушка оформляла для вымышленных девушек анкеты на сайтах знакомств.
Фигуранты использовали возможности искусственного интеллекта и фотографии реальных женщин из соцсетей. Затем при помощи фейковых анкет они находили потенциальных жертв, вели с ними переписку и предлагали интим-услуги за деньги. Для большей правдоподобности аферисты использовали ИИ и генерировали видеосообщения, чтобы создать иллюзию, что сами девушки выходили на связь с клиентом.
— За счет этого переписка выглядела убедительной, а у жертв создавалось впечатление, что они действительно общаются с реальным человеком, — прокомментировали в ГУВД.
Получая договоренность о встрече, клиента убеждали перевести 500 рублей в качестве залога за «безопасность девушки». Потом, получив деньги, они ставили новые условия. Например, заявляли, что нужно доплатить еще 500 рублей за «справку о здоровье» и так далее. Если жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумывали новые поводы, либо просто блокировали собеседника.
Полученные деньги фигуранты выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого.
Правоохранители установили уже более 60 потерпевших от действий фигурантов, но проверка еще продолжается.
