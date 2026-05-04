В Кировской области реконструируют 16 км дороги в сторону Архангельска

Участок трассы Киров — Котлас — Архангельск протяженностью 16 км реконструируют в Подосиновском районе Кировской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Ремонтируемый отрезок проходит между поселками Пинюг и Скрябино. Там впервые уложат асфальтовое покрытие. Специалисты уже выполнили расчистку полосы отвода, а сейчас занимаются демонтажом существующих железобетонных плит проезжей части, частично обустраивают основание из щебня.
«Участок Пинюг — Скрябино в Подосиновском районе, где раньше никогда не было асфальтового покрытия, станет составной частью круглогодичного безопасного дорожного коридора и выхода к Архангельской, Вологодской областям и Республике Коми», — отметил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.