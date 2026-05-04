Комиссия за СБП и поблажки многодетным: дюжина важных нововведений, которые ждут калининградцев в мае

С 28 мая вводится рейтинг автошкол по качеству подготовки водителей. Будут учитываться, в частности, результаты сдачи экзаменов по итогам обучения, а также наличие у выпускников ДТП с пострадавшими и погибшими в течение двух лет после завершения учёбы. Изменения в закон «О безопасности дорожного движения» должны повысить качество подготовки в автошколах и снизить аварийность на дорогах.