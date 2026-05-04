В Барнауле пройдет круглый стол для экспортеров

Участники обсудят различные актуальные вопросы в сфере внешнеэкономической деятельности. В их числе — основные направления денежно-кредитной политики на 2026−2028 годы, валютный контроль и трансграничные сделки. Еще во время дискуссий поднимут темы логистики и транспорта в международной торговле, системы налогообложения, действующих мер господдержки. А в качестве экспертов выступят представители отделения Банка России по Алтайскому краю, Торгово-промышленной палаты, управления Россельхознадзора и других профильных организаций.