В Барнауле пройдет круглый стол для экспортеров

Круглый стол «Клуб экспортеров. Экспортный диалог. Товары и услуги под брендом “Сделано в России”» состоится 22 мая в Барнауле, сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Мероприятие организуют при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Участники обсудят различные актуальные вопросы в сфере внешнеэкономической деятельности. В их числе — основные направления денежно-кредитной политики на 2026−2028 годы, валютный контроль и трансграничные сделки. Еще во время дискуссий поднимут темы логистики и транспорта в международной торговле, системы налогообложения, действующих мер господдержки. А в качестве экспертов выступят представители отделения Банка России по Алтайскому краю, Торгово-промышленной палаты, управления Россельхознадзора и других профильных организаций.
Мероприятие пройдет на площадке центра «Мой бизнес» по адресу: улица Мало-Тобольская, 19. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8−800−222−83−22.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.