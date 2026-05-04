Автоэксперты оценили перспективы возрождённого бренда Volga

На встрече «Деловой завтрак» в «Российской газете» президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин поделился планами по возрождению бренда Volga. По его словам, продажи автомобилей нового поколения должны начаться летом текущего года.
Алексей Подщеколдин подчеркнул, что основой для новых моделей Volga служат проверенные временем автомобили — седаны и кроссоверы, которые пользуются популярностью благодаря своему качеству. Однако ключевым вопросом является ценообразование, поскольку на данный момент у бренда Volga нет устойчивого имиджа премиум-класса.
Глава РОАД отметил, что «Волга» всегда была символом престижа в истории нашей страны, но сейчас нам предстоит создать этот образ заново. По его словам, стоимость автомобилей Volga не должна превышать 3 миллиона рублей, чтобы они могли успешно конкурировать с китайскими брендами. Если нам удастся удержать цены на этом уровне, бренд ждёт успех.
Важным фактором является также производство автомобилей в Нижнем Новгороде.
«Это второй маленький Детройт наш. Там очень много институтов, логистика неплохая. Центральная Россия, во все стороны можно выехать. Поэтому — шансов много, главное — цена автомобиля», — заключил эксперт.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что первым владельцем флагманского кроссовера до официального старта продаж стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.