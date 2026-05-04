Магнитная буря мощностью пять баллов накроет Нижний Новгород 7 мая

Геомагнитный шторм обрушится на Нижегородскую область на этой неделе. Об этом свидетельствуют данные портала my-calend.ru.
Сила возмущений может достигнуть пяти баллов уже к вечеру 6 мая. На такой отметке она будет держаться вплоть до 18:00 7 мая. Следующий шторм возможен в 14−16 числах этого месяца.
Эксперты настоятельно советуют метеочувствительным гражданам избегать эмоционального напряжения и стрессовых ситуаций.
