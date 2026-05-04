В Калининграде мигрант предъявил полиции поддельный сертификат о знании русского языка

Сотрудники управления по вопросам миграции УМВД по Калининградской области задержали 33-летнего приезжего, который пытался получить патент по поддельному документу. Мужчина принёс в полицию сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства, но полицейские усомнились в его подлинности.
Экспертиза подтвердила: документ имеет признаки подделки. Подозреваемый признался, что купил его через мессенджер у неизвестного.
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ — использование поддельного документа. Максимальное наказание — до года лишения свободы. Полиция устанавливает причастных к подделке.