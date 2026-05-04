В Туапсинском районе завершили исследование древнего могильника

В Туапсинском муниципальном округе провели исследования памятника археологии. Раскопки завершили на территории древнего могильника в районе села Бжид.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Памятник археологии был открыт в 1977 году сотрудником туапсинского музея М. К. Тешевым. Раскопки также проводились в 1989—1991 годы, было исследовано более сотни разновременных погребений, в том числе дольмен «Бжид».

Археологический комплекс примечателен тем, что непрерывно функционировал на протяжении не менее 500 лет. На его территории специалисты зафиксировали проведение нескольких обрядов — кремационных и ингумационных, погребения конных воинов, отдельные захоронения животных.

Всего же в ходе раскопок обнаружили и исследовали 59 средневековых погребений, коллекция находок составила 378 предметов. После окончательной обработки и изучения их передадут на постоянное хранение в государственный музей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.