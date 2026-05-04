14 лесных пожаров за сутки вспыхнули в Хабаровском крае на майских выходных

За длинные майские выходные в Хабаровском крае зафиксировали 20 лесных пожаров, и почти все они вспыхнули по вине человека. 14 очагов специалисты ликвидировали в течение первых суток, не дав огню разгуляться и добраться до жилья. Как сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, угрозы населенным пунктам и объектам экономики ни один из пожаров не представлял.
Статистика праздничных дней в очередной раз подтвердила печальную закономерность: весной лес горит не от молний и не от аномальной жары, а от человеческой беспечности. Непотушенный костер, брошенный окурок, искра от мангала — этого достаточно, чтобы пламя по сухой траве ушло на километры. Именно неосторожное обращение граждан с огнем специалисты называют основной причиной практически всех зафиксированных возгораний.
Сейчас лесопожарные формирования края работают в режиме повышенной готовности. Патрульные группы ежедневно прочесывают места массового отдыха людей, контролируют обстановку и пресекают попытки развести открытый огонь. К рейдам активно подключают беспилотные летательные аппараты, которые с воздуха способны засечь даже небольшое задымление на значительном удалении.
В ведомстве напоминают, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Суммы штрафов варьируются от ощутимых до разорительных, а если огонь уничтожит имущество или перекинется на жилые постройки, последствия будут измеряться уже не рублями, а годами лишения свободы.