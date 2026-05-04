14 лесных пожаров за сутки вспыхнули в Хабаровском крае на майских выходных

За длинные майские выходные в Хабаровском крае зафиксировали 20 лесных пожаров, и почти все они вспыхнули по вине человека. 14 очагов специалисты ликвидировали в течение первых суток, не дав огню разгуляться и добраться до жилья. Как сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства, угрозы населенным пунктам и объектам экономики ни один из пожаров не представлял.