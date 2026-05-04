Шесть авиарейсов задержаны в аэропорту Волгограда 4 мая

В аэропорту Волгограда 4 мая фиксируются задержки рейсов. Несмотря на то, что воздушная гавань города-героя не закрывалась на прием и выпуск самолетов Росавиацией в связи с ночной атакой украинских БПЛА на регион, корректировки связаны с ограничительными мерами, введенными в том числе в московских аэропортах.
В частности, смещено время прилета самолета из Новосибирска — он ожидается в 12−12 ч. Также с задержкой приземлятся два борта из северной столицы. Один должен прибыть в Волгоград в 15−15 ч. вместо 11−45 ч, а другой — в 17−50 вместо расчетных 16−20 ч. Пока на 10 минут позже приземлится в Волгограде и самолет из Москвы — в 17−05 ч. вместо 16−55 ч.
Соответственно, задержаны вылеты в Санкт-Петербург из Волгограда. Самолеты покинут воздушную гавань Волгограда в 15−45 ч. (по расписанию — в 12−05 ч) и в 18−05 ч. (16−45 ч. по расписанию).
При этом возможны и другие изменения в расписании самолетов в московском направлении. Это связано с продолжающейся атакой украинских беспилотников на московский регион и мерами безопасности, введенными в аэропортах столицы.
Напомним, в ночь на 4 мая в Волгоградской области были сбиты вражеские БПЛА.