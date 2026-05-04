На ремонт покрытия моста «Высокий» направляют 6,2 млн рублей

Заявки на участие принимаются до 8 мая, подведение итогов запланировано на 13 мая.

Власти Калининграда планируют направить 6,2 млн рублей на ремонт асфальтобетонного покрытия моста «Высокий» на ул. Октябрьской. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Закупка проводится в формате электронного аукциона. Заявки на участие принимаются до 8 мая, подведение итогов запланировано на 13 мая.

Работы предусматривают обновление дорожного покрытия на мосту в соответствии с проектной и сметной документацией. Подрядчику предстоит выполнить ремонт с соблюдением строительных норм и технических регламентов. Срок выполнения работ — 24 календарных дня с момента заключения контракта.

Финансирование предусмотрено за счет бюджета городского округа «Город Калининград». Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт».

