Нетрезвого водителя электросамоката в Красноярском крае арестовали на 10 суток

В Назарове суд отправил под арест местного жителя, который управлял электросамокатом, находясь в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГАИ. В ходе патрулирования инспекторы ДПС остановили водителя мощного электросамоката. Выяснилось, что 30-летний мужчина не имеет водительского удостоверения и не обучался в автошколе. Кроме того, нарушитель был нетрезв: результаты освидетельствования показали 0,58 мг/л. Мужчина согласился с результатами освидетельствования, расстроен не был: по словам сотрудников ГАИ, он пел песни и смеялся. Суд назначил водителю электросамоката 10 суток административного ареста.