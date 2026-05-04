Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетрезвого водителя электросамоката в Красноярском крае арестовали на 10 суток

В Назарове суд отправил под арест местного жителя, который управлял электросамокатом, находясь в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе.

В Назарове суд отправил под арест местного жителя, который управлял электросамокатом, находясь в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе краевой ГАИ. В ходе патрулирования инспекторы ДПС остановили водителя мощного электросамоката. Выяснилось, что 30-летний мужчина не имеет водительского удостоверения и не обучался в автошколе. Кроме того, нарушитель был нетрезв: результаты освидетельствования показали 0,58 мг/л. Мужчина согласился с результатами освидетельствования, расстроен не был: по словам сотрудников ГАИ, он пел песни и смеялся. Суд назначил водителю электросамоката 10 суток административного ареста.