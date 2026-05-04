Сколько соли можно при диабете: врач Парецкая назвала норму

Врач Алена Парецкая в своем канале рассказала, как волгоградцам с диабетом выстроить рацион. Диагноз не означает отказ от привычных продуктов — важно правильно их выбирать и готовить.
Крупы и макароны: выбирайте цельнозерновые и твердые сорта. Бурый рис, гречка, твердые макароны усваиваются медленнее и не вызывают резких скачков глюкозы. Не разваривайте их до мягкости: чем плотнее структура, тем ниже гликемический индекс.
Сочетание с овощами и белком — мясом, рыбой, яйцами — дополнительно замедляет усвоение углеводов. Фруктовые соки — ловушка для диабетика: даже без сахара в них много быстрых углеводов. Безопаснее овощные соки с мякотью — томатный, тыквенный, огуречный, а также ягодные морсы без сахара. Морсы из клюквы или брусники утоляют жажду и помогают контролировать сахар. Подслащивать не стоит, можно разбавлять водой.
Отдельно — о соли. При диабете важно следить за давлением и почками, а соль влияет на оба показателя. ВОЗ рекомендует не более 5 граммов соли в сутки — это 1 чайная ложка. Учитывайте соль в готовых продуктах: хлебе, соусах, консервах.
Парецкая советует готовить дома, досаливать минимально и при отсутствии противопоказаний выбирать йодированную соль.
