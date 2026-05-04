Стратегию развития малых городов обсудят на XIV Глазычевских чтениях в Арзамасе

Регистрация участников открыта до 25 июня включительно.

3−4 июля в Арзамасе состоится XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Глазычевские чтения» (12+). В этом году она объединит урбанистов, представителей органов власти, исследователей, предпринимателей и активных жителей региона для обсуждения стратегии развития малых городов и новой модели пространственного развития.

Организаторы мероприятия — кафедра территориального развития им. В. Л. Глазычева Института общественных наук Президентской академии (РАНХиГС), ДОМ. РФ, администрация г. о. г. Арзамас, АНО «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера и Нижегородской области».

Главная тема конференции — «Полицентричные агломерации как альтернатива мегаполисам: взаимодействие городов в развитии территорий». Ключевой акцент будет сделан на опыте Нижегородской области, где города Арзамас, Саров и Дивеево формируют единый паломническо-туристический кластер. Эксперты обсудят, как малые и средние муниципалитеты могут не конкурировать с крупными центрами, а выстраивать взаимодополняющие связи, развивать «умную специализацию» и сохранять историко-культурную идентичность.

«Для Арзамаса “Глазычевские чтения” — это больше, чем просто конференция, больше, чем “праздник мысли”. Вместе с Президентской академией и ДОМ. РФ мы рассчитываем на живой, а главное — практический разговор о будущем вверенного нам и других городов России с точки зрения урбанистики и системного благоустройства. Откликается главный тезис встречи: сила — в самобытных населенных пунктах, которые дружат и дополняют друг друга. Поэтому мы рады принять единомышленников — практиков и экспертов, чтобы вместе найти ответы на вопросы, как развивать малые города, не теряя идентичности, как быть полноценными партнерами крупных центров и сберечь при этом человеческий капитал», — отмечает глава Арзамаса Александр Щелоков.

К обсуждению приглашаются представители органов власти, экспертного сообщества, бизнеса, студенты и жители Нижегородской области, интересующиеся тематикой развития территорий. Для участия в мероприятии необходимо пройти электронную регистрацию до 25 июня включительно по ссылке: forms.yandex.ru/u/69dcbb7595add5b63b2a2ec8/.

«Выбор Арзамаса для проведения “Глазычевских чтений” символичен: сегодня старинный город переживает новый этап своего развития — от модернизации туристической инфраструктуры и благоустройства общественных пространств до развития производств федерального значения. Активно реализуются проекты в рамках паломническо-туристического кластера “Арзамас-Дивеево-Саров”, направленные в том числе на сохранение объектов культурного наследия, природных территорий и развитие инновационной образовательной инфраструктуры. Это яркий пример того, как малые города могут не соперничать с мегаполисами, а делать ставку на собственные уникальные ресурсы и особенности. Такие инициативы подтверждают: будущее — за связанностью территорий, где у каждого города своя роль, но через сотрудничество можно создать более конкурентоспособную с мегаполисами городскую среду», — подчеркивает директор по развитию городской среды ДОМ. РФ Антон Финогенов.

Справка.

Всероссийская научно-практическая конференция «Глазычевские чтения» проводится в память о выдающемся российском ученом, урбанисте и общественном деятеле Вячеславе Леонидовиче Глазычеве (1940−2012). Форум служит площадкой для обмена лучшими практиками в сфере территориального развития, градостроительства и пространственной организации.