Гериатр Калинникова поделилась секретами здорового долголетия

В современном мире стабильно растет продолжительность жизни. Однако многих волнует вопрос — как прожить годы старости, сохраняя активность, бодрость и ясность ума? О принципах сохранения здорового долголетия рассказала главный внештатный специалист гериатр министерства здравоохранения Нижегородской области Лидия Калинникова.
Основой здорового долголетия являются повседневные привычки, создающие гармонию между физическим и психологическим состоянием. В первую очередь, необходимо здоровое сбалансированное питание.
В рацион обязательно должны входить фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, полезные жиры и достаточное количество белка. Эти продукты позволяют снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Умеренность порций, отказ от переедания и минимизация обработанных продуктов, сахара и трансжиров позволят прожить долгую и здоровую жизнь.
Движение — это жизнь.
Физическая активность тоже играет важную роль в сохранении здорового долголетия. Сидячий образ жизни приводит к проблемам со здоровьем, поэтому рекомендуется уделять умеренной аэробной нагрузке хотя бы 150 минут в неделю. Подойдет быстрая ходьба, плавание, езда на велосипеде или танцы.
Для поддержания мышечной массы, которая уменьшается с возрастом, следует добавить силовые упражнения, а для профилактики повреждений и травм можно заняться упражнениями на гибкость и баланс. Физическая активность не только улучшает кровообращение и укрепляет сердце и сосуды, но и поддерживает здоровье суставов и костей, а также способствует выработке эндорфинов.
Регулярные упражнения на координацию и укрепление мышц позволят защитить себя от падений и переломов. Например, в этом помогут йога и гимнастика.
Для того, чтобы охранить активность и снизить риск травм, нужно следить за слухом и зрением, проверять здоровье костей и принимать препараты кальция и витамина D по назначению врача.
Специалист также советует убрать из квартиры ковры и провода, обеспечить хорошее освещение и установить поручни в ванной. Удобная обувь с нескользящей подошвой тоже может обезопасить от травм.
Ментальное здоровье.
Стресс ускоряет процесс старения на клеточном уровне, укорачивая теломеры, которые стабилизируют форму хромосом. Поэтому необходимо поддерживать себя в спокойном состоянии, например, с помощью йоги, дыхательных практик или просто прогулок на природе.
Мозг нуждается в постоянной нагрузке, чтобы оставаться в тонусе — в этом поможет изучение иностранных языков, чтение сложной литературы, решение головоломок, игра на музыкальных инструментах или освоение новых навыков. Когнитивная активность создает новые нейронные сети и помогает отсрочить возрастные нарушения. Если даже в старости стремиться к познанию нового, это позволит сохранить высокие показатели памяти и внимания.
Социальные связи.
Одиночество и социальная изоляция влияют на организм человека так же негативно, как курение или ожирение. Общение с семьей и друзьями обеспечивает чувство поддержки, принадлежности и безопасности, дарит положительные эмоции и гарантирует более высокую стойкость в трудных жизненных ситуациях.
Наличие цели в жизни — важный элемент сохранения здорового долголетия. Она может быть связана с работой или хобби. Многие пожилые люди начинают заниматься волонтерством или посвящают время заботе о внуках. Чувство осмысленности придает силы для преодоления невзгод и мотивирует бережно относиться к своему здоровью.
Эксперт подчеркивает, что профилактические медосмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях и выбрать более эффективное лечение. Особенно в пожилом возрасте важно контролировать свое артериальное давление, уровни холестерина и сахара в крови. А чтобы защитить себя от опасных инфекций, требуется своевременно вакцинироваться.
