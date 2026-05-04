Ростовская область заняла 65-е место в России по росту зарплат

Половина работников на Дону смогут получать зарплату выше 200 тысяч рублей через 9 лет.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область заняла 65-е место среди регионов страны по динамике роста зарплат. Итоги исследования опубликовали на сайте РИА Новости.

В публикации указано, что половина работающего населения региона должна получать зарплату в 200 тысяч рублей и более через 9 лет и 8 месяцев. Такой же зарплатный уровень для четверти населения может быть достигнут через 6 лет и 9 месяцев, а для 75% населения — через 12 лет и 8 месяцев.

Предварительные цифры рассчитали с учетом покупательной способности жителей Дона.

Быстрее всего зарплаты в 200 тысяч рублей начнут получать в ЯНАО в Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, а также в Татарстане. Больше всего времени на достижение зарплатного порога потребуется в Республике Ингушетия и Чеченской Республике.

