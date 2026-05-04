Что известно об учениях НАТО «Весенний шторм 2026» у границ РФ

Главная цель учений — отработка планирования и ведения оборонительных операций в условиях конвенциональной войны. Особый упор сделан на взаимодействие эстонской дивизии с силами союзников, уточняет «Интерфакс».
Параллельно военные будут оттачивать механизмы совместной работы подразделений Эстонии и стран-партнеров. К процессу подключат другие рода войск и командования. Ключевыми участниками маневров станут 2-я пехотная бригада, а также Южный округ сухопутной обороны Кайтселийта (Союз обороны).
Учения растянутся почти на месяц — до 1 июня. Они пройдут в несколько этапов с разной интенсивностью. С 4 по 9 мая запланирована вводная часть: учения командных пунктов дивизии. Затем, с 10 по 22 мая, по всей Эстонии начнется слаживание подразделений. После этого стартуют учебные бои — в основном на юго-востоке Эстонии и северо-востоке Латвии. Финал намечен на период с 23 мая по 1 июня: на центральном полигоне Сил обороны проведут стрельбы боевыми патронами.
География учений — преимущественно юго-восток Эстонии вблизи границ с Россией, а также северо-восток Латвии. На латвийской территории в учебных боях выступят подразделения из Эстонии, Латвии, Франции и Соединенного Королевства.
Для отработки быстрой переброски сил и интеграции дополнительных контингентов в Эстонию планируют передислоцировать 4-ю бригаду Великобритании.
В рамках «Весеннего шторма 2026» Силы обороны совместно с предприятиями оборонной промышленности протестируют новые разработки. Продукцию проверят в полевых условиях, чтобы выявить наиболее эффективные решения, соответствующие реальным запросам армии.
В маневрах активно задействуют штурмовую и истребительную авиацию, а также дроны.
Первые учения «Весенний шторм» состоялись в 2003 году. В 2026 году военные тренировки проводятся уже 20-й раз.
Ранее стало известно о задержках поставок оружия в Европу из США. Причина затягивания отправки вооружения — военная операция в Иране. Пентагон предупредил Великобританию, Польшу и страны Прибалтики о неисполнении договоренностей о передаче ракетных систем.