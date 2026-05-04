Что известно об учениях НАТО «Весенний шторм 2026» у границ РФ

Учения растянутся почти на месяц — до 1 июня. Они пройдут в несколько этапов с разной интенсивностью. С 4 по 9 мая запланирована вводная часть: учения командных пунктов дивизии. Затем, с 10 по 22 мая, по всей Эстонии начнется слаживание подразделений. После этого стартуют учебные бои — в основном на юго-востоке Эстонии и северо-востоке Латвии. Финал намечен на период с 23 мая по 1 июня: на центральном полигоне Сил обороны проведут стрельбы боевыми патронами.