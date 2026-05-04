Красноярцам рассказали, как кормить школьников перед экзаменами

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выстроить рацион выпускника перед экзаменами.
Идеальный вариант — не менее четырёх приёмов пищи небольшими порциями. Еда должна быть разнообразной, сбалансированной и питательной: белки, свежие фрукты и овощи, растительные жиры.
В рацион можно включить морскую рыбу и стручковую фасоль (цинк улучшает память); сухофрукты и зелёные овощи (железо повышает концентрацию); цитрусовые, капусту, томаты (витамин С борется со стрессом); молочные продукты (кальций поддерживает нервную систему).
Пока школьник «грызёт гранит науки», подойдут для перекуса свежие фрукты или сухофрукты, бутерброд с сыром на цельнозерновом хлебе, йогурт или пара долек горького шоколада. Однако не стоит жевать прямо за учебником — мозг не запомнит ни вкуса еды, ни прочитанных строк.
Накануне «дня Х» лучше предложить ребёнку ужин из макарон, картофеля или риса. Крахмалистые продукты калорийны, легко усваиваются и помогают спокойно спать. Стакан тёплого молока с мёдом на ночь или чай из мяты, липового цвета, ромашки — тоже хороший вариант.
Утром перед экзаменом нужно обязательно позавтракать. Подойдут яйца, овсянка с мёдом, мюсли, фасоль — еда с высоким содержанием легкоусвояемого белка и клетчатки. Если от волнения ребёнок не может есть полноценно — предложите банан, орехи, изюм, курагу, ананас или фруктовый коктейль.
Обязательно дайте школьнику с собой бутылку воды. Недостаток воды в организме резко снижает скорость нервных процессов. Несколько глотков помогут собраться с мыслями и сосредоточиться.