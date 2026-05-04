Более 50 тысяч калининградцев получили от СФР выплаты по больничным с начала года

общую сумму свыше 1,12 миллиарда рублей. Пособие по временной нетрудоспособности могут оформить официально работающие граждане, за которых работодатель платит страховые взносы. Первые три дня болезни оплачивает работодатель, остальные — Соцфонд.
Больничный формируется электронно при посещении врача. Уведомления об открытии и закрытии, а также о назначении выплаты приходят в личный кабинет на «Госуслугах». Пособие назначают в течение десяти рабочих дней после того, как работодатель передаст в фонд необходимые сведения.
Размер выплаты зависит от стажа и заработка: стаж 8 лет и больше — 100% среднего заработкаот 5 до 8 лет — 80%менее 5 лет — 60%
Минимальный дневной размер пособия в этом году — 890,73 рублей (при полном рабочем дне), максимальный — 6827,40 рублей.
Пособие назначают даже тем, кто уволился: если обратиться в больницу в течение 30 дней после увольнения, выплатят 60% среднего заработка за предыдущие два года — независимо от стажа.
Индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы тоже могут получать больничные, если добровольно застраховались и уплатили взносы в предшествующем году.
С 2026 года право на больничный появилось и у самозанятых, если они добровольно вступят в программу страхования и начнут платить ежемесячные взносы. Право на выплату наступит через шесть месяцев после уплаты годового взноса или шести месяцев непрерывных ежемесячных платежей. Присоединиться можно в приложении «Мой налог» или в клиентской службе отделения СФР.