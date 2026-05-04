Более 50 тысяч калининградцев получили от СФР выплаты по больничным с начала года

С 2026 года право на больничный появилось и у самозанятых, если они добровольно вступят в программу страхования и начнут платить ежемесячные взносы. Право на выплату наступит через шесть месяцев после уплаты годового взноса или шести месяцев непрерывных ежемесячных платежей. Присоединиться можно в приложении «Мой налог» или в клиентской службе отделения СФР.