«Россети Сибирь» обсудили с предпринимателями Красноярского края вопросы подключения к электросетям

Заместитель директора филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» встретился с представителями малого и среднего бизнеса Ачинского муниципального округа. Главной темой встречи стало подключение к электросетям новых объектов.
Встреча состоялась по инициативе уполномоченного по правам предпринимателей в Красноярском крае Ольги Загитовой.
В формате открытого диалога предприниматели смогли получить ответы на ключевые вопросы. В частности, их интересовали способы оптимизации сроков и стоимости работ по технологическому присоединению к сетям, порядок определения необходимой мощности и способы подачи заявки. Заместитель директора филиала «Красноярскэнерго» Александр Распопов подробно разъяснил действующие процедуры и нормативные требования.
Особое внимание на встрече было уделено практическим кейсам. Так, предприниматель из Ачинска Александр Книгин, владеющий семейной пекарней на протяжении 20 лет, обратился за консультацией по увеличению мощности объекта до 50 кВт. Были рассмотрены возможные варианты решения, включая применение льготного тарифа.
«Мы как системообразующая сетевая организация строго придерживаемся установленных государством норм. Все они закреплены в постановлении Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 года. Особенно актуален был вопрос о минимизации сроков исполнения договоров техприсоединения. В ходе встречи участникам разъяснили возможность получения временного технологического присоединения для ускорения подключения объектов бизнеса», — подчеркнул заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» Александр Распопов.
Участники встречи отметили удобство использования единого портала электросетевых услуг: портал-тп.рф. Там можно подать заявку на техприсоединение и отслеживать онлайн статус её выполнения.
В завершение встречи Ольга Загитова подчеркнула важность подобных консультаций энергетиков для поддержки бизнеса и детального разбора реальных ситуаций: «Наша цель — не просто обсуждать проблемы, а находить реальные, работающие решения, которые сделают ведение бизнеса в крае проще и прозрачнее», — отметила уполномоченный по правам предпринимателей в Красноярском крае Ольга Загитова.
Энергетики и предприниматели договорились о проведении подобных встреч на регулярной основе. Следующее мероприятие запланировано в рамках «Недели предпринимательства» и будет посвящено вопросам представителей бизнеса из других округов края.