Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат назвал средний возраст мужчин и женщин в Беларуси

В Белстате поделились актуальной демографической статистикой Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном статистическом комитете Беларуси поделились некоторыми данными о демографической ситуации в республике. На 1 января 2026 года население Беларуси составляло 9, 056 миллиона человек. Подавляющее количество белорусов проживают именно в городах: 7,16 миллиона. Численность сельского населения — 1,9 миллиона.

Женщин в Беларуси больше, чем мужчин: 4,88 и 4,14 миллиона соответственно. Средний возраст женщин в Беларуси — 44,6 года, мужчин — 39,4.

Самый населенный город Беларуси, разумеется, Минск. В столице живет 1,995 миллиона человек. Далее идет Гомель с населением 499,9 тысячи человек, Гродно (364,9), Витебск (357,9), Могилев (352,9), и, наконец, Брест (347,1).

Ранее мы писали о том, что российский актер Дмитрий Харатьян рассказал, как впервые увидел свою жену в Минске (все подробности — вот тут).