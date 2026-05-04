Белстат назвал средний возраст мужчин и женщин в Беларуси

В Национальном статистическом комитете Беларуси поделились некоторыми данными о демографической ситуации в республике. На 1 января 2026 года население Беларуси составляло 9, 056 миллиона человек. Подавляющее количество белорусов проживают именно в городах: 7,16 миллиона. Численность сельского населения — 1,9 миллиона.
Женщин в Беларуси больше, чем мужчин: 4,88 и 4,14 миллиона соответственно. Средний возраст женщин в Беларуси — 44,6 года, мужчин — 39,4.
Самый населенный город Беларуси, разумеется, Минск. В столице живет 1,995 миллиона человек. Далее идет Гомель с населением 499,9 тысячи человек, Гродно (364,9), Витебск (357,9), Могилев (352,9), и, наконец, Брест (347,1).
