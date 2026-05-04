Центр медицины катастроф эвакуировал 24 пациента за неделю в Хабаровском крае

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Хабаровского территориального центра медицины катастроф за прошедшую неделю совершили 14 вылетов на вертолёте МИ 8 и 6 выездов на реанимобиле. В результате эвакуированы 24 пациента из отдалённых районов края, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Работа службы санавиации критически важна для Хабаровского края из-за больших расстояний и сложных природных условий. Наибольшая нагрузка приходится на Комсомольск на Амуре, Ванинский, Верхнебуреинский и Николаевский районы. Медики и спасатели реагируют на вызовы, связанные с тяжёлыми травмами и заболеваниями.

В числе недавних операций — транспортировка мужчины 51 года после производственной травмы на участке «Светлое» (Охотский округ). Пациента с переломом позвоночника сначала доставили в Охотскую ЦРБ, а затем — двумя вертолётами через Чумикан в Краевую больницу № 2. Несмотря на почти девятичасовую транспортировку, его успешно госпитализировали.

Другой случай — эвакуация пожилой женщины с острова Большой Уссурийский. После операции по замене коленного сустава пациентка испытала сильную боль. Отсутствие речной навигации и условий для ухода на острове потребовали срочной транспортировки в Хабаровск. Спасатели МЧС помогли доставить женщину к вертолёту, а фельдшер центра сопровождал её в пути.

По данным краевого минздрава, с начала 2026 года выполнено 169 вылетов, эвакуировано 239 человек (25 из них — дети). Чаще всего помощь требуется при болезнях сердечно сосудистой системы, инсультах и тяжёлых травмах.

