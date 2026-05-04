Инвестиции ГК «Кортрос» в застройку острова Октябрьского в Калининграде оценили в 58 млрд рублей

Инвестиции в застройку острова Октябрьского в Калининграде оценили в 58 миллиардов рублей. Масштабный проект планирует реализовать ГК «Кортрос». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос.
Объём инвестиций в проект оценивается на уровне 58,135 млрд рублей. Срок реализации проекта — 2040 год. Рассматриваемый инвестиционный проект предполагает создание жилых домов общей площадью 398 000 квадратных метров, двух многофункциональных центров с торговой функцией общей площадью 31 000 квадратных метров, масштабное развитие сопутствующей инфраструктуры на территории острова Октябрьский, — рассказали в правительстве.
Проект включает обустройство инженерных сетей, улично-дорожной сети, строительство общественных школ и детских садов общей вместимостью 3500 человек, парковочных и спортивных пространств под Второй эстакадой, а также зданий городской стоянки на 1514 автомобилей, которая необходима для обслуживания стадиона и культурного кластера на Острове.
«Объём социальных обязательств инвестора оценивается на уровне 14,62 млрд рублей. Единовременная реализация данных проектов позволит сформировать уникальную инфраструктуру в центре города Калининграда с формированием современного района жилой, туристской и культурно-деловой недвижимости общей площадью не менее 677 800 квадратных метров, полностью обеспеченной современной инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой», — заключили в правительстве.
В апреле стало известно, что незастроенную часть острова Октябрьского в Калининграде хотят отдать под жильё группе компаний «Кортрос». На первом этапе федеральный девелопер получит в аренду без торгов массив общей площадью 17 гектаров. Проект одобрили на совете по улучшению инвестиционного климата в регионе.
«Кортрос» занимается строительством в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге и других городах. Ранее компания презентовала один проект застройки на острове Октябрьском в Калининграде. Его реализуют на семи гектарах в районе Второй эстакады. Эту землю девелопер взял в субаренду по итогам торгов, заплатив более 1,8 миллиарда рублей. На территории планируют возвести жилые дома и офисы высотой до 20 этажей. Компания также планирует создать крупный туристический и жилой комплекс в Отрадном.