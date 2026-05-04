Инвестиции ГК «Кортрос» в застройку острова Октябрьского в Калининграде оценили в 58 млрд рублей

«Кортрос» занимается строительством в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге и других городах. Ранее компания презентовала один проект застройки на острове Октябрьском в Калининграде. Его реализуют на семи гектарах в районе Второй эстакады. Эту землю девелопер взял в субаренду по итогам торгов, заплатив более 1,8 миллиарда рублей. На территории планируют возвести жилые дома и офисы высотой до 20 этажей. Компания также планирует создать крупный туристический и жилой комплекс в Отрадном.