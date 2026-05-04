В подмосковном округе Лобня благоустроят набережную пруда Москвич

Набережную пруда Москвич в городском округе Лобня преобразят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Там обустроят прогулочную зону и места отдыха с беседками, качелями и навесами. Сделают также смотровую площадку с арт-инсталляцией в виде символа города — птиц-чаек. Еще на территории оборудуют детское игровое пространство и теннисный уголок. Центральным объектом обновленного пространства станет лодочный пирс для швартовки лодок и катамаранов. Работы по благоустройству планируется завершить до конца 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.