В селе Сергиевском в Адыгее провели выездную диспансеризацию

Врачи провели 24 апреля выездную диспансеризацию в селе Сергиевском Республики Адыгеи, сообщили в управлении главы региона по реализации национальных проектов. Такие профилактические акции организуют при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В общей сложности свое здоровье проверили 70 жителей. Прием вели терапевт, гинеколог и стоматолог. Желающие смогли сдать комплексный анализ крови на уровень сахара и холестерина, биохимию, ВИЧ и гепатит, измерить внутриглазное давление, сделать электрокардиограмму, УЗИ брахиоцефальных артерий. Девять женщин решили сдать мазки на онкоцитологию. Кроме того, всем пациентам выполнили флюорографию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.