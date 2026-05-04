В Пермском крае нашли родных красноармейца, погибшего под Ленинградом

Омбудсмен Пермского края Игорь Сапко сообщил, что найдены родственники красноармейца, погибшего под Ленинградом, чей медальон нашли поисковики.
30 апреля Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко рассказал, что поисковый отряд в Вологодской области нашёл медальон солдата — участника Великой Отечественной войны, уроженца Пермской области. Медальон принадлежал Дмитрию Николаевичу Мелехову. Информацию о розыске родственников распространили через региональные каналы.
Спустя 4 дня стало известно, что благодаря помощи СМИ, общественников, историков и неравнодушных людей удалось установить правнука бойца. Его зовут Сергей. Он случайно увидел публикацию и связался с поисковым отрядом. Выяснилось, что у красноармейца было трое детей, живы ещё двое внуков. Родственники проживают в Перми и Кунгуре.
8 мая останки Дмитрия Мелехова захоронят на мемориале Новая Малукса в Ленинградской области. Правнук Сергей, который живёт в Перми и Санкт-Петербурге, будет присутствовать на церемонии и планирует привезти на могилу горсть родной земли.
Игорь Сапко поблагодарил всех, кто помог распространить информацию.