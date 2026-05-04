Где в Волгограде перекроют дороги 5 мая

Какие дороги перекроют 5 мая 2026 в Волгограде из-за репетиции парада: список улиц.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде 5 мая 2026 года перекроют дороги для автомобилей в центре города на время второй репетиции парада Победы. Перекрытия дорог с раннего утра до вечера затронут площадь Павших Борцов и все улицы вокруг нее в квадрате, ограниченном улицами Краснознаменской, Комсомольской, Коммунистической и проспектом Ленина.

В схеме перекрытия дорог 5 мая 2026 в Волгограде с 7.00 до 20.00 улицы Мира, Володарского, Гоголя, Аллея Героев и улица Ленина от Первой продольной до улицы Мира.

Общественный транспорт с конечной на железнодорожном вокзале Волгоград-1 во вторник, 5 мая, с 7 до 20 часов пустят по улицам Порт-Саида и Коммунистической.

