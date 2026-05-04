Предприниматели Хабаровского края могут заявить о себе на конкурсе «Знай наших»

Агентство стратегических инициатив запустило новый сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших».К участию приглашаются малые и средние предприниматели Хабаровского края — производители продуктов питания, одежды, косметики и товаров для дома, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В этом году Президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание технологическим брендам. Для них предусмотрены отдельные номинации: кибербезопасность, искусственный интеллект, машинное обучение, высокопродуктивное сельское хозяйство, энергетика будущего, транспортная инфраструктура.
Среди критериев отбора — локализация производства не менее 30% и положительная динамика продаж. Победители конкурса получат широкий спектр поддержки: консультации экспертов, помощь в выходе на маркетплейсы, доступ к обучающим программам, содействие в привлечении инвестиций, информационную поддержку и участие в крупных форумах.
По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, победители прошлых сезонов смогли нарастить продажи в 2−3 раза благодаря ресурсам, полученным в рамках конкурса.
Экспертиза заявок и отбор финалистов пройдут в несколько этапов, церемония награждения состоится в июле.
Хабаровский край участвует в проекте четвёртый год. В 2025 году от региона подали заявки 232 бренда, лидирующие направления — «Продукты питания» и специальная номинация, объединяющая «Бренды малых городов», «Молодёжные бренды» и другие категории.
