Скончался экс-солист группы «Земляне» Юрий Жучков

Юрий Жучков родился в Барнауле 26 сентября 1958 года. Он с детства увлекался музыкальным искусством. Работал в Узбекистане, в 1985 году его заметили музыканты группы «Земляне». В 1992 году исполнитель начал выступать в составе коллектива. После распада группы вернулся в родной город.