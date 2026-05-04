Мемориальный сад открылся на территории крематория в Нижнем Новгороде

Посетить его можно ежедневно с 11:00 до 19:00.

Источник: Живем в Нижнем

Во дворе нижегородского крематория начал работать мемориальный сад. Об этом сообщили организаторы в социальных сетях.

Ботаническое пространство открыто для посетителей ежедневно с 11:00 до 19:00. Частью «Сада имени» является звуковая инсталляция, которая основывается на современных ритуальных формах, представлениях о телесности и виртуальной памяти. Включать ее предлагается вручную: для этого необходимо обратиться к администратору крематория.

Посетители смогут услышать названия внутренних органов человека на латыни в исполнении оперной певицы Зои Петровой.

На сайте проекта нижегородцы могут виртуально посвятить один из видов растения Сада умершему близкому.

Ранее мы писали, что кремация может стать дороже в Нижегородской области с 1 марта.