В Мордовии обновят участок трассы Стрельниково — Нижний Пишляй — Клопинка

Участок автомобильной дороги Стрельниково — Нижний Пишляй — Клопинка в Атюрьевском районе Республики Мордовии отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Трассу приводят в порядок поэтапно с 2023 года. В прошлом году обновили отрезок, проходящий по деревне Клопинке. Теперь мастера приступают к финальному этапу на участке протяженностью 600 м в сторону села Верхний Пишляй. Там уже установили временные дорожные знаки. На проезжей части уложат новый асфальт и нанесут разметку, а позднее укрепят обочины.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.