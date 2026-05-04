16-летней волжанке вынесли приговор за сбитую электросамокатом женщину

Юная жительница Волжского предстала перед судом за ДТП, в котором серьезно пострадала пешеход. Как рассказали в Волгоградской областной прокуратуре, происшествие случилось 12 августа 2025 года на бульваре Профсоюзов. 16-летняя волжанка на арендованном электросамокате, который мчался по тротуару на скорости не менее 25 километров в час, наехала на 46-летнюю женщину. Пешеход упала лицом вниз и сломала челюсть и череп в нескольких местах. После этого девушка покинула место происшествия, не оказав помощи пострадавшей.

Женщине пришлось проходить длительное и тяжелое лечение, она перенесла несколько операций.

За содеянное мировой судья судебного участка № 134 судебного района города Волжского вынес приговор виновнице ДТП — год ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в надзорном органе.