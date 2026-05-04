Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евгений Люлин предлагает запретить рекламу вейпов в интернете

Будет подготовлено обращение в контролирующие органы.

Источник: Время

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал запретить рекламу вейпов в социальных сетях. Об этом спикер регионального парламента сообщил в своем макс-канале.

«Из всех видов курения вейпы — точно самый отвратительный. И дело не только во вреде здоровью, это очевидно. Поражает поведение отдельных коммерсантов и тех, кто их рекламирует! Ведь знают, что главными потребителями всех этих “одноразок” являются подростки и молодежь. И бьют рекламой точно по целевой аудитории», — говорится в сообщении.

В ближайшее время, по словам Люлина, будут инициированы обращения во все контролирующие органы. Также готовится обращение в «Лигу безопасного интернета».

Ранее Законодательное собрание Нижегородской области обращалось в Госдуму с предложением предоставить регионам право ограничивать розничную продажу вейпов. Вопрос должен быть решен в мае.

«Как только федеральный законодатель примет решение, немедленно введем этот запрет у себя в регионе», — резюмировал Люлин.

Напомним, что более 90% нижегородцев-участников опроса поддерживают запрет продажи вейпов.