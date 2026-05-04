Евгений Люлин предлагает запретить рекламу вейпов в интернете

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин призвал запретить рекламу вейпов в социальных сетях. Об этом спикер регионального парламента сообщил в своем макс-канале.
«Из всех видов курения вейпы — точно самый отвратительный. И дело не только во вреде здоровью, это очевидно. Поражает поведение отдельных коммерсантов и тех, кто их рекламирует! Ведь знают, что главными потребителями всех этих “одноразок” являются подростки и молодежь. И бьют рекламой точно по целевой аудитории», — говорится в сообщении.
В ближайшее время, по словам Люлина, будут инициированы обращения во все контролирующие органы. Также готовится обращение в «Лигу безопасного интернета».
Ранее Законодательное собрание Нижегородской области обращалось в Госдуму с предложением предоставить регионам право ограничивать розничную продажу вейпов. Вопрос должен быть решен в мае.
«Как только федеральный законодатель примет решение, немедленно введем этот запрет у себя в регионе», — резюмировал Люлин.
Напомним, что более 90% нижегородцев-участников опроса поддерживают запрет продажи вейпов.