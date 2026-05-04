Нижегородские пенсионеры могут выбрать доставку пенсии по адресу проживания

В Госдуме разъяснили, кому доступно получение пенсии на дому.

Источник: Время

«Пенсионер сам выбирает между банковским счётом и доставкой пенсии через организацию федеральной почтовой связи с вручением денег по адресу проживания», — заявил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, комментируя возможность получения пенсии в 2026 году.

Депутат уточнить, что для получения пенсии на дому, необходимо подать заявление через «Госуслуги», в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ при наличии соглашения с СФР.

«В заявлении отмечается вручение по месту жительства, дополнительных документов обычно не нужно, при личном визите достаточно паспорта», — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что деньги приносят с 3 по 25 число каждого месяца.

«Если пенсионера не оказалось дома, выплату можно получить позже в рамках доставочного периода. Возможно получение через доверенное лицо», — рассказал Говырин.

Он добавил, что если пенсию не забирать 6 месяцев подряд, выплата приостанавливается, и для возобновления придётся заново подавать заявление в СФР.