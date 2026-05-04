После ЧП на железной дороге в Литве калининградские поезда отправляются по графику — РЖД

В ночь на 3 мая под Каунасом с рельсов сошёл интермодальный поезд, следовавший в немецкий Дуйсбург. Авария повредила железнодорожную инфраструктуру, движение на участке ограничили. В пути остановились составы, ехавшие в Калининградскую область и из неё. Пассажиры сообщали о многочасовых задержках, тяжёлых условиях и неопределённости со сроками отправления. К 16:00 Литва уведомила Россию об устранении последствий ЧП.