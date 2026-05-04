Президентский фонд даст 25 млн на скульптурный симпозиум в Белгороде

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в конце прошлой недели, ПФКИ также поддержал девять заявок из Воронежской области. Сумма завоеванных регионом грантов составила 20,5 млн руб. Однако «за бортом» остались самые дорогие заявки — проекты, связанные с популяризацией института территориального общественного самоуправления (ТОС) и лично экс-губернатора региона Алексея Гордеева. Один из проектов предполагал, что за более чем 10 млн руб. могут снять фильм, чтобы запечатлеть «основоположников ТОС» и записать эксклюзивное интервью с вице-спикером Госдумы, новый созыв которой будет избираться в сентябре.