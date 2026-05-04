В Пионерском открыли стадион с полем стандарта ФИФА, которого ждали 20 лет

Строительство спортивного комплекса началось в августе 2023 года и обошлось почти в 250 миллионов рублей, из которых 131,5 миллиона выделили из федерального бюджета.
Сердце стадиона — футбольное поле размером 100 на 64 метра с современным искусственным покрытием стандартов ФИФА. Оно позволяет тренироваться по 16 часов в день (натуральный газон выдерживает лишь 7−10 часов в неделю). Гарантия на поле — 8 лет, но при хорошем уходе оно прослужит вдвое дольше.
Также в распоряжении спортсменов:
шесть беговых дорожек по 400 метров, восемь прямых беговых дорожек до 110 метров, сектор для прыжков в длину с синтетическим покрытием, тренажёрная площадка, трибуна на 500 мест с электронным табло.
Стадион передадут на баланс Спортивной школы олимпийского резерва Пионерского. Сейчас в футбольной секции школы занимаются около 100 детей. Уже 10 мая здесь пройдёт первый матч в рамках чемпионата Калининградской области.
Играть будет местная «Чайка» — команда выступает в Первой лиге. Два года назад коллектив получил право повыситься в Высшую лигу, но отказался — не было своего поля. Теперь этот барьер снят.
В первый день на стадионе прошёл пятичасовой футбольный марафон «Равнение на Победу!», в котором участвовали десятки команд — от детей 7 лет до ветеранов 60+.