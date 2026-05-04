Глава СК запросил доклад о нападении собак на беременную женщину под Воронежем

По данным следствия, инцидент произошел в Семилукском районе. Как сообщалось в социальных медиа, на беременную девушку напали две домашние собаки, в результате чего женщина получила травмы. Когда пострадавшая попыталась добиться от хозяина животных предоставления анализов, мужчина, по словам девушки, встретил ее с ружьем и пригрозил убить.