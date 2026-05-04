Элитный внедорожник забрали у павлодарца после поездки

По данным ведомства, 3 мая по улице Никитина, 1 водитель автомобиля Mercedes Brabus, игнорируя нормы дорожной этики и закона, превратил пешеходную зону в проезжую часть.
«Нарушитель был оперативно установлен. В отношении него составлено сразу четыре административных протокола: движение по пешеходным дорожкам, невыполнение требования ПДД подать сигнал световым указателем при повороте направо, управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, и несоблюдение требований дорожного знака 3.2», — сообщил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Жандос Байкенов.
Финалом этой поездки стало помещение элитного внедорожника на специализированную стоянку.