Элитный внедорожник забрали у павлодарца после поездки

В Павлодаре статусное авто не помогло водителю избежать ответственности за грубую езду. Машину в итоге забрали и поместили на спецстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Nur.kz

По данным ведомства, 3 мая по улице Никитина, 1 водитель автомобиля Mercedes Brabus, игнорируя нормы дорожной этики и закона, превратил пешеходную зону в проезжую часть.

«Нарушитель был оперативно установлен. В отношении него составлено сразу четыре административных протокола: движение по пешеходным дорожкам, невыполнение требования ПДД подать сигнал световым указателем при повороте направо, управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, и несоблюдение требований дорожного знака 3.2», — сообщил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Жандос Байкенов.

Финалом этой поездки стало помещение элитного внедорожника на специализированную стоянку.