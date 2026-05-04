Астронавт снял загадочный огненный шар, промчавшийся под МКС

«27 апреля примерно в 22:40 по Гринвичу я находился в куполе @Space_Station. И увидел нечто действительно интересное. Я сканировал небо, пытаясь уловить проблеск приближающегося транспортного корабля “Прогресс МС-34”, который вез новые припасы. Как раз когда мы пролетали над Западной Африкой, я увидел яркий объект прямо под нами, проносящийся через верхние слои атмосферы. Я увидел, как его хвост удлинился, а затем распался на дождь из мелких осколков. Думаю, это, должно быть, был какой-то кусок орбитального мусора или спутник, распадающийся при входе в атмосферу. Это было настоящее световое шоу!» — поделился в X Крис Уильямс.