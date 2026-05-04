Роспотребнадзор составил «меню для ума» в период подготовки школьников к экзаменам

«Вечером накануне “дня Х” подайте школьнику ужин из макарон, картофеля или риса — крахмалистые продукты калорийны, легко усваиваются и поспособствуют спокойному сну. Стакан теплого молока с медом на ночь тоже поможет хорошо выспаться благодаря аминокислоте триптофану. Также можно выпить чай из трав мяты, липового цвета, ромашки. Утром перед экзаменом обязательно позавтракать: подойдут яйца, овсянка с медом, мюсли, фасоль — еда с высоким содержанием легко усвояемого белка и клетчаткой. Если от волнения ребенок не может съесть полноценный завтрак — предложите банан, орехи, изюм, курагу, ананас, фруктовый или молочный коктейль. На экзамен обязательно дайте школьнику с собой бутылочку воды — ее недостаток в организме резко снижает скорость нервных процессов, а несколько глотков помогут собраться с мыслями и сосредоточиться. Берегите здоровье своих будущих гениев и помните: правильное питание — это половина успеха на экзамене!», — рассказали в Роспотребнадзоре.