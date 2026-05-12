Омуль, оленина, мед и степной чай: блюда, без которых невозможно понять Сибирь

Согажа может показаться странным блюдом, но лучше всего знакомит с местной кухней. Это печень, чаще баранья, которую жарят на огне крупными кусками. Вкус у нее яркий и насыщенный, без лишней кулинарной обработки.

Манчы напоминают манты, но в местном гастрономическом контексте читаются по-другому. Тесто, мясная начинка, пар, бульон внутри — еда, которая хорошо объясняет, как в кочевой культуре ценили сытность и простоту.

Хужуры — тувинская версия чебуреков. Хрустящее тесто, мясной сок внутри, понятный и честный вкус. Их особенно хорошо брать в дороге или пробовать в небольших местных кафе.

Далган сначала может показаться необычным. Это обжаренное и размолотое зерно, которое смешивают с молоком или чаем. Но именно такие продукты лучше всего рассказывают о местной повседневности.

Курут — сушеные молочные шарики, которые удобно брать с собой в путь. У них плотный вкус и очень понятная логика происхождения: такая еда рождалась не ради гастрономического впечатления, а ради жизни в дороге.