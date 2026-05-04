Требования к выдаче участков без торгов ужесточат в Нижнем Новгороде

Нижегородские законодатели обсудят изменения в региональный закон, касающийся земельных отношений. Инициатива профильного министерства направлена на ужесточение условий передачи участков без проведения аукциона. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Предложенные поправки будут подвергнуты экспертизе, которая завершится 16 мая. Планируется расширить список критериев для масштабных инвестиционных проектов, а также добавить новые требования для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.
Согласно проекту, решение о предоставлении земли инвестору будет приниматься при условии, что он осуществляет деятельность в соответствующей отрасли не менее трех лет, согласно ОКВЭД. Реализацией проекта могут заниматься и дочерние компании. Кроме того, застройщик обязан иметь соответствующую лицензию.
Цель ужесточения правил — противодействие фирмам-однодневкам, которые используют полученные земли в спекулятивных целях. Государственные и муниципальные учреждения не подпадут под действие новых требований.
Для гостиничного бизнеса будет введен особый критерий: участки будут предоставляться для строительства комплексов уровня не ниже трех звезд, вместимостью от 25 номеров. Исключение составят отели, расположенные в исторически ценных зонах.
Ранее выяснилось, что микрожилье в Нижнем Новгороде стоит 1,9 миллионов рублей.