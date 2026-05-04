У основателя «Русагро» с активами в Черноземье могут изъять имущество на 14 млрд

Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства имущество и денежные средства на сумму более 14 млрд руб., принадлежащие основателю агрохолдинга «Русагро» (основные активы в Черноземье, головное юрлицо зарегистрировано в Белгороде) и экс-сенатору от Белгородской области Вадиму Мошковичу и его родственникам. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на антикоррупционный иск Генпрокуратуры, который был подан в Хамовнический суд Москвы.