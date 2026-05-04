В Астане появится новый парк: почему он уже вызвал споры

Поводом для интереса стали не только визуальные элементы благоустройства, но и появление лягушек в водоёме на территории, что вызвало разные реакции горожан, сообщает El.kz.
Почему парк уже в центре внимания
Строительные работы в «Сфера парке», который расположится между улицей Бухар Жырау и проспектом Аль-Фараби, пока не завершены. Тем не менее часть астанчан уже прошлась по территории и поделилась впечатлениями в соцсетях, особенно активно в Threads. Большинство отзывов положительные: пишут, что парк выглядит живо и ухожено.
Но один момент разделил пользователей на два лагеря. В озере на территории парка заметили лягушек.
«Болото» или экосистема — кто прав?
Часть горожан отреагировала с юмором:
«Наверное, надо было назвать “Бақа парк” — через пару недель их станет в несколько раз больше».
Другие высказались резче, назвав место «болотом». Встречаются и те, кто воспринял земноводных как признак живой природы и счёл это плюсом.
Лягушки в городских водоёмах — не редкость. Их присутствие говорит о том, что водная среда достаточно чистая для обитания, хотя в условиях плотной городской застройки их численность со временем действительно может вырасти. Это нормальная биологическая динамика, которая не требует паники, но требует наблюдения со стороны управляющих структур.
Претензии глубже, чем кваканье
Споры о лягушках — лишь верхний слой. Часть жителей высказывала опасения по поводу «Сфера парка» ещё до начала строительства: речь шла о плотной застройке вокруг, нехватке парковочных мест и размерах самого парка. По их мнению, территория окажется слишком тесной для потока людей, который будет её посещать.