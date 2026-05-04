В Пионерском открыли стадион с футбольным полем по стандарту ФИФА — его ждали 20 лет

На работы ушло почти 250 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Местные жители ждали два десятка лет и дождались — в Пионерском открыли новый городской стадион с футбольным полем по стандарту ФИФА. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Отмечается, что объект обошелся в почти 250 млн рублей, в том числе из федерального бюджета потратили 131,5 млн рублей.

Торжественная церемония открытия прошла накануне, в ней приняла участие министр спорта региона Наталья Ищенко.

На стадионе поле размером 100 на 64 м с искусственным покрытием, которое позволяет тренироваться по 16 часов в день. Тут же 6 беговых дорожек длиной 400 м, 8 прямых беговых дорожек по 110 м, есть сектор для прыжков в длину и тренажерная площадка.

Уже известно, что стадион передали на баланс спортивной школы олимпийского резерва Пионерского. На нем смогут заниматься спортом все жители района.