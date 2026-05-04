В Красноярском крае 31 раз пришлось тушить сухую траву

Накануне, 3 мая, пожарно-спасательные подразделения Красноярского края 31 раз выезжали на тушение сухой травы. Дважды на ликвидацию палов растительности привлекались краевые спасатели, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Так, спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения выезжали в район поселка Мазульский Рудник Ачинского муниципального округа. По информации КГКУ «Спасатель», там произошло возгорание сухой травы на площади 10 тысяч квадратных метров. Сотрудники Зеленогорского поисково-спасательного отделения совместно с пожарными тушили возгорание сухой травы в районе поселка Усовка. Там площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров. Все возгорания удалось ликвидировать, жилые строения не пострадали.