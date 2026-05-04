Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум возобновляются с 30 мая

Прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Сухумом возобновляется с 30 мая, сообщается в канале международного аэропорта им. В. П. Чкалова в мессенджере МАХ.
Рейсы в столицу Абхазии будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар».
«Из аэропорта “Чкалов” полеты запланированы один раз в неделю по субботам в 11:35, из Сухума — по субботам в 16:00. Время в пути по расписанию — 3 часа 25 минут», — рассказали в воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разработали (6+) автомаршрут из Нижнего Новгорода в Чкаловск.
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.