На Дону за неделю потушили 55 техногенных пожаров

По данным пресс‑службы ГУ МЧС России по Ростовской области, за последнюю неделю пожарно‑спасательные подразделения региона активно работали по нескольким направлениям.
Так, было ликвидировано: 55 техногенных пожаров (спасён один человек); 35 возгораний сухой растительности и мусора; последствия 23 ДТП (спасено 10 человек).
На водных объектах зарегистрировано одно происшествие, в результате которого погиб один человек.
